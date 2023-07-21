Алексея Навального в 17 раз отправили в штрафной изолятор, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

По словам защитника, поводом для водворения стало то, что Навальный якобы неправильно представился. Он проведет в ШИЗО 13 суток — «ровно до дня оглашения приговора», написал Кобзев.

20 июля прокурор запросил Алексею Навальному 20 лет колонии особого режима по делу об экстремизме и создании НКО, посягающей на права граждан. Приговор будет оглашен 4 августа.

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