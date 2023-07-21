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Госдума установила ставки налогообложения для работающих удаленно россиян

14:34 • 21.07.2023

Госдума в третьем чтении приняла закон об одинаковой ставке налога на доходы физического лица (НДФЛ) для россиян, которые работают на российские компании дистанционно. 

Согласно документу, удаленщики и фрилансеры, работающие в стране и за ее пределами, будут платить НДФЛ в размере 13%. Ставка повышается до 15%, если доход превышает пять миллионов рублей в год. 

«Мы уравниванием НДФЛ для резидентов и нерезидентов, чтобы сохранить неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с использованием сети интернет», — комментировал ранее этот законопроект замминистра финансов Алексей Сазанов.  

Основное условие для такого налогового режима — работа на российские организации по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера. Как пишут «Ведомости», для штатных сотрудников эта норма заработает с 2024 года, а для фрилансеров — с 2025 года. 

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