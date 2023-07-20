В посылках с косметикой компании Avon нашли листовки в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и вооруженных сил Украины. Следственный комитет и полиция проводят проверку, выяснил «Коммерсантъ».

Издание, ссылаясь на источники среди силовиков, пишет, что менеджер из Москвы купил в подарок своей жене на официальном сайте Avon два парфюмерных набора — «Attraction для нее» и «Little black dress для нее». Посылку доставила курьерская служба. Внутри мужчина обнаружил бумагу похожую на чек, на которой после «Спасибо за покупку в Avon» содержалась краткая, но, как пишет «Коммерсантъ», «агрессивная информация» о действиях России в Украине. Кроме того, там также был QR-код, который вел на один из телеграм-каналов РДК.

«Менеджер решил, что сторонники ВСУ, вскрыв упаковку, подложили в нее листовку. Однако и во второй коробке с духами, которая была запечатана соответствующим заводским образом, нашлась аналогичная листовка», — отмечает «Коммерсантъ».

После этого мужчина обратился в полицию, которая выяснила, что духи с листовками якобы изготовили в Польше. Сотрудники «Центра социокультурных экспертиз» провели психолого-лингвистическое исследование и нашли в тексте листовок «дискредитацию» российской армии, а также призывы содействовать организации, целью деятельности которой является «захват власти в РФ».

Собеседники «Коммерсанта» в силовых структурах говорят, что собранных материалов достаточно для возбуждения уголовного дела. Однако, там пока не определились со статьей. Получить комментарии в «Эйвон бьюти продактс компани» изданию не удалось.

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