В Севастополе силовики задержали местного охранника детского сада Юрия Волошина и заставили его извиняться на видео за критику российских властей в соцсетях. Видео задержания и извинений опубликовал провластный телеграм-канал «Севастополь СМЕРШ».

Во втором видео Волошин держит в руках бутылку шампанского и говорит, что «долгое время дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации, а также иные силовые структуры и президента России». «Я приношу извинения за свою плохую деятельность. Спасибо товарищу майору за то, что эта бутылка находится у меня в руках, а не в другом месте», — добавляет он.

Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», поводом для задержания стали посты Волошина, в которых он публиковал ролики оппозиционного политика Максима Каца и цитировал сообщения украинского телеканала FREEДом.

Бутылка из-под шампанского получила в России известность как пыточный инструмент после того, как в 2012 году сотрудники ОВД «Дальний» в Казани изнасиловали ею задержанного. Позже он скончался в больнице от разрыва прямой кишки.

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