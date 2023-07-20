Российские военные третью ночь подряд наносят ракетные удары по Одессе. Есть раненые и пострадавшие. Ранее был уничтожен склад с зерном

В ночь на 20 июля Россия снова ударила по портовой Одессе и Николаеву. Украинские власти сообщают о погибших и пострадавших. Также Владимир Зеленский заявил, что в результате удара в ночь на 19 июля по Одессе были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, предназначенные для Китая.

Воздушные силы Украины сообщили о запуске российскими военными сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» и крылатых Х-22, а также дронов «Шахед».

«Всего пострадало 18 человек, из них госпитализированы, в том числе, пятеро детей, двух человек спасли из-под завалов», – написал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Среди раненых, по его словам, есть грудной младенец, трехлетний ребенок и 16-летний подросток. Они госпитализированы.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил о разрушениях. «По одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. По другому адресу горят несколько гаражей», — сообщил он.



Днем ранее при обстреле Одессы и Николаева пострадало 12 человек, среди которых есть девятилетний мальчик. Также Владимир Зеленский заявил, что в результате российского обстрела Одесского порта в ночь на 19 июля было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые предназначались для отправки в Китай. По его словам, атака на Одессу в ночь на 19 июля была «едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны попыткой России причинить боль» городу. Президент Украины подчеркнул, что в портах, которые атаковала Россия, в сумме хранится около миллиона тонн продовольствия для отправки в страны Африки и Азии.

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