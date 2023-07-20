Мужчину, избившего жену в присутствии ребенка, оштрафовали на 30 тысяч рублей 

Житель Орска, избивший жену в присутствии ребенка, получил штраф на 30 тысяч рублей в бюджет государства, после того как преступление переквалифицировали на более мягкое. Об этом сообщает «Консорциум женских неправительственных объединений».

Виталий напал на Ольгу Вотчель летом 2022 года, когда она пришла забрать у него с прогулки ребенка. К этому времени Вотчель уже подала на развод. По словам девушки, муж часто приезжал к ней домой ночью, пытался проникнуть в квартиру, выламывая дверь. Вотчель говорит, что она «вызывала полицию, писала заявления, давала объяснения», но участковый пришел к Виталию только один раз — днем 27 июня, а вечером того же дня Виталий сильно избил Ольгу.

Виталий бил жену руками и ногами, выбил ей телефоном четыре зуба и рассек губу, после чего затащил в машину и увез в квартиру, где продолжил избивать. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что мужчина обезобразило девушке лицо.

После инцидента полицейские возбудили на Виталия уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов (часть 2 пункт «з» статьи 111 УК). Однако 19 июля суд переквалифицировал обвинение на менее тяжкую статью о причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК), по которой Виталия оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Ольга Вотчель рассказала, что присутствовала на каждом судебном заседании и настаивала на максимально суровом наказании для бывшего мужа. «После того, как после событий июня 2022 года началось следствие, Виталий продолжал применять ко мне насилие. Он приходил к нам с ребенком, мог угрожать или ударить по голове. Я несколько раз вызывала полицию», — поделилась она. За новые случаи домашнего насилия Виталия не привлекли.

«Я была уверена, что он понесет реальное наказание, мне кажется, мы предоставили все необходимые доказательства его вины. Во время судебных заседаний при посторонних людях он себя сдерживал, но когда мы оказывались наедине, угрожал, что отберет ребенка, издевался, говорил “не плачь, когда проиграешь”. Совсем не похоже, чтобы он как-то раскаялся», — рассказала Ольга Вотчель.

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