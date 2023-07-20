Министерство обороны Украины заявило, что будет рассматривать любые суда, которые следуют в российские порты в Черном море, а также порты на аннексированных украинских территориях, как перевозящие военные грузы, — «со всеми соответствующими рисками». Такое сообщение появилось в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

«Судьба крейсера „Москва“ показывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море», — говорится в сообщении.

Накануне с аналогичным заявлением выступило российское министерство обороны. Там сообщили, что «ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства». В связи с чем с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

В российском военном ведомстве тогда добавили, что все страны, под чьими флагами будут ходить суда в этом регионе, будут считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима».

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