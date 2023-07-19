Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка 57-летнего мужчину, чье имя не называется. Его признали виновным в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщили региональные управления СК и ФСБ.

Первое дело по статье о «фейках» об армии против мужчины возбудили еще в прошлом году. Поводом стала опубликованная им ссылка на видео о преступлениях российских военных в Буче.

Осенью 2022 года следователь прекратил это дело, так как на момент публикации видео Минобороны еще не обнародовало свою версию событий во время российской оккупации Бучи. Тогда нижегородец стал первым человеком, в отношении которого прекратили уголовное дело о военных «фейках».

Тем не менее позже производство по делу возобновили. Основанием для этого стали комментарии фигуранта в соцсетях, поиском которых целенаправленно занимались силовики. В результате в основу обвинения легли пять комментариев, содержание которых не раскрывается.

Об этом в опубликованном ФСБ видео говорит сотрудник спецслужбы с заблюренным лицом. «За пять с половиной месяцев 2022 года данным лицом с нескольких принадлежащих ему аккаунтов только на одной площадке было опубликовано более 2,5 тысяч различных комментариев, преимущественно негативного характера», — сообщил он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.