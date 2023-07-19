Сын российского конструктора и создателя дронов-камикадзе «Ланцет» Александра Захарова — Лаврентий Захаров — живет и работает в Европе, а его семья владеет элитной недвижимостью в Лондоне. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на результаты собственного расследования.

Александр Захаров — российский конструктор, который уже более 15 лет занимается разработкой беспилотников для армии. Ему принадлежит контрольный пакет акций компании ЦСТ, входящей в концерн «Калашников». Она производит дроны-камикадзе «Ланцет» — это небольшие беспилотники с электрическим двигателем и боевой частью, которые под управлением оператора способны поражать большой перечень целей.

Российские военные в Украине широко применяют «Ланцеты» для ударов по бронетехнике, артиллерийским и зенитным установкам, пунктам управления и связи. Сюжеты об использовании этих беспилотников на войне регулярно появляются в эфире российских пропагандистских телеканалов. Как пишут «Важные истории», только за 2022-2023 годы структуры Минобороны купили у ЦСТ беспилотников на 5,3 миллиарда рублей.

Как предполагает издание, часть этих денег семья Захаровых потратила на приобретение квартиры в центре Лондона за полтора миллиона фунтов стерлингов (около 180 миллионов рублей). Она расположена в районе Вестминстер, примерно в километре от Биг-Бена и от Букингемского дворца. В ней три спальни, гостиная, кухня-столовая и балкон.

Как оказалось, Великобритания ввела санкции против компании ЦСТ, но не против семьи ее владельца, что и позволило ей свободно приобрести и владеть недвижимостью в британской столице.

Младший сын конструктора Захарова Лаврентий живет за границей как минимум с 2015 года, когда ему было 16 лет, об этом говорится в его профиле в Linkedin. В Великобритании он окончил школу и Университетский колледж Лондона, получив там степень бакалавра политики, социологии и восточноевропейских исследований. После он отучился в Лондонской школе экономики, став магистром конфликтологии.

Как отмечают «Важные истории», с лета 2021 года Лаврентий Захаров работал в агентствах ООН в Нью-Йорке и Риме, а с мая 2023 года он является сотрудником Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR), расположенного в швейцарской Женеве. Как говорится на сайте Института, Захаров занимается исследованиями в области программ управления оружием и боеприпасами, разминирования и гуманитарного доступа.

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