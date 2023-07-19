США хотят ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за продажи России санкционных товаров — The Washington Post

Соединенные Штаты планируют ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за поставок санкционной продукции в Россию, среди которой есть дроны из Китая, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента США.

Санкции в отношении Кыргызстана могут ввести уже в июле. О каких именно ограничительным мерах идет речь, чиновники не уточнили, но напомнили, что ранее в похожих случаях применялись санкции и включение компаний в черный список.

Причиной планируемых санкций является предполагаемый экспорт из Кыргызстана в Россию запрещенной продукции, среди которой есть дроны, специализированные полупроводники и усилители напряжения из Китая и Южной Кореи. Из обнародованной схемы поставок, как заявляют чиновники, следует, что Россия использует эти товары в оборонной промышленности.

Журналисты, ссылаясь на общедоступные торговые документы, уточняют, что объем экспорта из Кыргызстана в Россию вырос в 2022 году на 250% по сравнению с предыдущим годом.

В посольстве Кыргызстана в США, куда журналисты The Washington Post обратились за комментариями, заверили, что страна не поддерживает незаконную торговлю. Всплеск экспорта в Россию они связывают, в числе прочего, с усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы.

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