В ночь на 19 июля российские войска нанесли ракетные удары по портам Одессы и Черноморска, в результате были уничтожены десятки тысяч тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

«Ночной удар вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта Черноморск. В порту Черноморска также были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, которое должны были погрузить на большегрузное судно и отправить по зерновому коридору еще 60 дней назад», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Сольского, из-за ударов пострадали зерновые терминалы, которые использовались для поставок зерна на мировые рынки, не только в Черноморске, но и в Одессе.

Ранее украинские власти сообщали, что в результате ночного ракетного удара российских войск по Одесской области пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе девятилетний ребенок. В российском Минобороны эту атаку назвали «ударом возмездия» в ответ на новый взрыв на Крымском мосту.

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