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На военном полигоне в Крыму горит склад боеприпасов

10:28 • 19.07.2023

Возле села Кринички в Крыму загорелся склад на Старокрымском военном полигоне, после чего сдетонировали боеприпасы. 

О возникновением пожара сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По словам очевидцев, после возгорания раздавались взрывы от детонации боеприпасов. Шум было слышно на расстоянии до 50 километров от эпицентра — в Судаке и Феодосии 

Из-за пожара на полигоне перекрыта трасса «Таврида», соединяющая Крымский мост и территорию России с административным центром Крыма — Симферополем.

Объезжать перекрытую трассу предлагается по дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Движение межрегиональных автобусов будет происходить по маршруту Белогорск-Феодосия, сообщает министр транспорта Николай Лукашенко. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме. 

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — пишет глава оккупированного Крыма Аксенов. Речь идет о селах Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Эвакуированных жителей доставят в пункты временного размещения: школы в Первомайском и Кировском. В них люди пробудут минимум сутки. 

Причины возгорания, по словам Аксенова, неизвестны — их должны установить следственные органы. Пострадавших нет. 

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