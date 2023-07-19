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На мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина, возбуждено уголовное дело

13:51 • 19.07.2023

На 37-летнего Константина Стручкова из Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает Baza.

За попытку поджога Константину Стручкову может грозить до семи лет лишения свободы. Зачем он пытался поджечь Мавзолей — не уточняется.

Константин Стручков был задержан за брошенную бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея. Бутылка разбилась и воспламенилась, Мавзолей при этом не повредился.

По данным телеграм-канала 112, ранее мужчину уже задерживали на Красной Площади с двумя бутылками с зажигательной смесью.

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