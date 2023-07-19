Евросоюз потратит на поддержку Украины еще 20 миллиардов евро. Это в пять раз больше суммы, выделенной Киеву за все время полномасштабного вторжения — Politico

Европейские политики планируют потратить еще 20 миллиардов на поддержку Украины. Для этого будет создан специальный фонд для поддержки ВСУ, сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.

Фонд, который планируют создать в Евросоюзе, не будет напрямую спонсировать вооруженные силы Украины. Деньги из него будут выделяться на покрытие расходов стран Евросоюза, обучающих украинских военных и предоставляющих стране вооружение.

Планируется, что новый фонд будет существовать в течение следующих четырех лет и позволит странам Евросоюза ежегодно получать из банка до пяти миллиардов евро. Сейчас средства на помощь Украине выделяются из Европейского фонда мира.

Создание фонда, пишет Politico, станет серьезным обязательством по обеспечению безопасности — сумма, которую хотят направить на поддержку Украины через новый фонд, в пять раз превышает сумму, уже выделенную Киеву с начала полномасштабного российского вторжения.

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