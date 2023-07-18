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В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

11:42 • 18.07.2023

Около 22 часов 17 июля в Москве в Мавзолей Ленина на Красной площади мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, сообщают телеграм-каналы Baza и Shot

Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась, Мавзолей не получил повреждений. 

Baza утверждает, что поджигателем оказался 37-летний Константин Стачуков из Читы, почему он пытался поджечь Мавзолей — не уточняется. Shot также сообщает о 37-летнем мужчине по имени Константин, однако не уточняет фамилию.

По данным Baza, на него составили протокол по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции», его планируют доставить в суд.

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