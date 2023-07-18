В Минздраве не смогли ответить, коснется ли ограничение на препараты для прерывания беременности экстренной контрацепции

Представитель министра здравоохранения Мурашко не смог ответить на вопрос «Ведомостей», коснется ли ограничение продажи препаратов для медикаментозного аборта экстренной контрацепции.

17 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия» сказал, что препараты для медикаментозного аборта должны «жестко контролироваться» в медицинских и фармацевтических организациях. «Блок вопросов касался демографических, в том числе, направлений, в частности, ограничение продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности», — объяснил министр. Минздрав планирует внести соответствующие изменения до конца года.

ТАСС также сообщает, что еще один блок вопросов, по словам министра, касался «смены поведенческой парадигмы среди молодежи в репродуктивном плане». «Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, включая, в том числе, бесплодие и многое другое. Поэтому именно разъяснять, что молодой возраст является приоритетным для деторождения, формирования семьи и формирования жизненного пути, карьеры и так далее — это более правильная позиция», — заявил Мурашко.

Инициатива, которую поддержал Мурашко, была предложена думским комитетом по делам семьи, женщин и детей. Его первый зампред Татьяна Буцкая надеется, что ограничение на препараты для прерывания беременности позволит проследить судьбу каждой таблетки для медикаментозного аборта.

При сокращении доступности метода для пациенток может начать расти серый рынок препаратов, рассказал «Ведомостям» практикующий гинеколог на условиях анонимности. Демограф Алексей Ракша в разговоре с журналистами, сказал что ограничение продажи препаратов для прерывания беременности не поможет в решении демографических проблем в стране.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.