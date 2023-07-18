Суд впервые отменил решение о признании журналиста «иноагентом» 

Советский районный суд во Владивостоке впервые признал незаконным решение Минюста о внесении в реестр «иностранных агентов» журналиста Даниила Губарева. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Сергея Валиулина.

Губарева внесли в реестр «иноагентов» в марте этого года. Тогда Минюст объяснил свое решение тем, что Губарев живет в Сингапуре и «распространяет» материалы других «иностранных агентов». Речь идет о публикациях «Дождя», The Insider, «Росбалта», опросов «Левада-центра», а также видео Максима Каца и Екатерины Шульман.

Кроме того, у Минюста также были претензии к новостным пабликам news.vl, которые вели Губарев и его бывшая коллега из издания Vl.ru. По мнению министерства, в 14 публикациях «формировалось негативное отношение к проводимой государственными органами Российской Федерации <﻿…﻿> политике».

Как минимум три поста содержали ссылки на материалы «Медиазоны», которые касались задержаний на акциях к годовщине войны, статистики применения статьи о «дискредитации» армии и выдворения трансгендерных секс-работниц из России из-за закона о «пропаганде ЛГБТ». Остальные публикации, которые отметил Минюст, были посвящены войне в Украине и губернатору Приморского края Олегу Кожемяке. На страницы news.vl в инстаграме и телеграме подписаны в общей сложности более 250 тысяч человек.

Городской суд Санкт-Петербурга в конце 2021 года уже признавал незаконным решение Минюста о внесении в реестр «иностранных агентов», но тогда речь шла об организации. В итоге ВИЧ-сервисный фонд «Гуманитарное действие» исключили из этого перечня.

В прошлом году отменить статус «иноагента» пытался бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, но в феврале 2023 года Мосгорсуд отклонил его жалобу. Присвоенный им статус «иноагента» безуспешно пытались оспорить, в частности, артист Семен Слепаков, блогер Илья Варламов и телеведущий Максим Галкин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.