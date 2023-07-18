Госдума приняла закон, повышающий на пять лет максимальный возраст пребывания в запасе

Депутаты госдумы приняли в третьем чтении закон, который увеличит возраст пребывания в запасе на пять лет. Он коснется граждан, имеющих воинские звания

Новый предельный возраст пребывания в запасе коснется солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Так, возраст относящихся к первому разряду повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Он равен предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

С 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане будут переводиться в отставку поэтапно.



Первый замглавы комитета по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Российской газете» пояснил, что «бывших военных, в принципе, не бывает, но теперь официально люди в погонах будут находиться в запасе до 55 лет вместо прежних 50-ти». Это, по мнению Журавлева, позволит военным заключать контракты даже «пожилым специалистам», ведь они «пользы приносят больше, чем молодежь», особенно в тех специальностях, «где не все определяет физическая кондиция».

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