В Госдуму внесли законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику

В Госдуму внесли законопроект, после принятия которого Росгвардия сможет иметь на вооружении военную технику.

Его соавторами выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

В пояснительной записке к законопроекту «О войсках национальной гвардии» говорится, что на вооружении Росгвардии, помимо стрелкового оружия и автомобильной техники, уже есть боевые и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, отдельные образцы артиллерийского вооружения. Однако в действующей редакции закона используются термины «боевая техника» и «оружие», авторы законопроекта предлагают заменить их на «военная техника» и «вооружение» соответственно.

Авторы законопроекта также уверяют, что новый документ лишь приведет действующие нормы закона «в соответствие с реальностью» и устранит формальные пробелы в праве.

О том, что Росгвардия получит тяжелое вооружение, в том числе танки, 27 июня заявил глава ведомства Виктор Золотов в публичном выступлении после мятежа Евгения Пригожина.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.