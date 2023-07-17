В Ейске в море упал самолет Су-25

В море в районе Ейска упал самолет Су-25. Об этом сообщили телеграм-каналы «112» и Sota, затем информацию подтвердили в краснодарском оперативном штабе.

«По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — говорится в сообщении оперштаба. Там добавили, что пилот катапультировался и его эвакуировали спасатели.

Представители штаба Южного военного округа также подтвердили крушение Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета, сообщает «Коммерсантъ».

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пилота Су-25 реанимируют. Телеграм-каналы Baza и «112» пишут, что его не смогли реанимировать по пути в больнице, и что он погиб.

Глава Ейского района Роман Бублик подтвердил гибель пилота. «От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал он.

Момент падения самолета в море попал на видео.

Обновлено в 16:22. Добавлена информация от штаба ЮВО.

Обновлено в 17:38. Добавлен комментарий главы Ейского района о смерти пилота.

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