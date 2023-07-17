В Беларуси задержали девушку, которая написала на заказ диплом со ссылками на «экстремистские материалы»

Белорусские силовики задержали девушку, которая сослалась на «экстремистские материалы» в написанной на заказ дипломной работе. Об этом сообщает телеграм-канал «Ближе к звездам. Гомель». По его информации, авторка работы проведет «сутки» в изоляторе за распространение «экстремистских» источников. Проходил ли по ее делу суд и какое решение он принял, не уточняется.

На опубликованном в канале видео несмотря на цензуру слышно, как девушка говорит, что в тексте она сослалась на TUT.by и «Вясну». Затем она добавляет, что «смотрела на текст, а не на ссылки на сайте»

Ранее телеграм-канал «Книга ГУ “База”» сообщил об отчислении студентки четвертого курса юридического факультета неназванного университета за то, что она использовала в своем дипломе ссылки на «экстремистские материалы». На видео, опубликованном в канале, она рассказывает, что заказала дипломную работу у компании.

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