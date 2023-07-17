После публикации «Косы» о девушках, отравившихся алкоголем в баре PIPL, с пострадавшими связались полицейские и сообщили, что проведут проверку. Также девушкам предложили снова подать заявления, сообщили они «Косе».

13 июня в издании вышел материал о том, что сразу несколько девушек отравились неизвестным веществом в московском баре PIPL. Все они потеряли сознание и очнулись в больницах после того, как выпивали в этом заведении. Полиция отказывалась принимать у них заявления и не реагировала на телефонограммы из больниц.

На следующий день после публикации две пострадавшие рассказали «Косе», что с ними связались полицейские и предложили повторно подать заявления. 16 июля две героини материала — Анастасия и Владлена — подали заявления в отделение полиции по Красносельскому району с просьбой провести проверку по факту отравления. По словам Владлены, полицейские сказали, что после огласки в СМИ на произошедшее обратили внимание в СК.

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