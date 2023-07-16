Владимир Путин заявил, что российская армия может начать использовать кассетные боеприпасы на войне в Украине в качестве «ответной меры» на такие обстрелы со стороны ВСУ. Об этом российский президент сказал в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

«В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости […] Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал Путин.

Он добавил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще»: «Не нашли ничего лучше, как предложить использование кассетных боеприпасов».

В начале июля 2023 года Белый дом подтвердил, что США поставят в Украине кассетные боеприпасы. «Украине не стала бы использовать эти боеприпасы в чужой стране. Они защищают свою страну, и они мотивированы использовать любое оружие, которое у них есть, чтобы свести к минимуму риски для [своих] граждан», — сказал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В марте 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что российская армия использует кассетные боеприпасы с самого начала войны в Украине. Эту информацию подтвердили в ООН.

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