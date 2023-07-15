Медиагруппа Евгения Пригожина «Патриот» может возобновить работу, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, связанных с холдингом.

Главред «Невских новостей» (входит в «Патриот») Андрей Краснобаев рассказал FT, что издание приостановило работу, и что он надеется возобновить ее. На вопрос, почему «Невские новости» ранее сообщили о закрытии, Краснобаев ответил, что это было сделано «для поддержания интриги».

Руководитель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов сказал журналистам, что медиахолдинг Пригожина «приостановил работу, а не закрылся». Он добавил, что потенциальным покупателям медиагруппы может быть интересна ее «очень большая патриотическая аудитория».

Financial Times пишет, что «фабрика троллей» Евгения Пригожина продолжает работать несмотря на сообщения о ее закрытии. «Мятеж [ЧВК Вагнера] ни на секунду не прервал работу троллей», — сказал один из активистов волонтерской группы, отслеживающей активность медиа Пригожина. Он добавил, что если глава ЧВК «Вагнер» в итоге потеряет контроль над своим холдингом, то «Патриот» будет быстро передн «другой структуре, близкой к Кремлю».

Ссылаясь на данные LiveInternet, FT отмечает, что даже после блокировки некоторых ресурсов Пригожина у них сохраняется аудитория примерно в 20 миллионов пользователей — столько же читателей есть, например, у RT. Несмотря на это, медиа главы ЧВК Вагнера все же были убыточными и существовали лишь за счет спонсорства Кремля, пишет FT.

В конце июня издания «Ротонда» и «Медуза» сообщили, что Евгений Пригожин распустил сотрудников «Патриота». Незадолго до этого The Bell написал, в ближайшее время все медиаресурсы основателя ЧВК Вагнера будут проданы новому владельцу.

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