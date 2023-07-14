На врача-хирурга и многодетную мать из Ижевска Ольгу Андрееву завели уголовное дело о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом она сама сообщила «ОВД-Инфо». Сейчас Авдеева находится под подпиской о невыезде.

Она рассказала правозащитникам, что оставила надпись «фашисты» на фасаде Театра оперы и балета в 2022 году. Две недели назад она выходила в пикет с плакатом «Россия творит ZЛО» возле того же театра, чем, по ее мнению, и привлекла внимание силовиков. Во время пикета ее задержали, а затем отпустили из отделения с объяснением.

В марте 2022 года Ольгу Авдееву также задерживали на антивоенном митинге — тогда ее оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Авдеева — действующий врач-хирург и мать пятерых детей.

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