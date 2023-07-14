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Эстония выдала США россиянина, обвиняемого в закупках военных технологий в обход санкций

20:12 • 14.07.2023

Эстония выдала США россиянина Вадима Конощенка, которого обвиняют в вывозе военных технологий в обход санкций. Об этом сообщается на сайте американского Минюста. 

По данным ведомства, Конощенок — сотрудник ФСБ. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о сговоре, связанном с закупками военных технологий для России в обход американских санкций. В частности, речь идет об электронике и боеприпасах, разработанных в США. 

Конощенка арестовали в Эстонии в декабре 2022 года. Тогда же американские власти предъявили ему и еще пятерым россиянам и двум американцам обвинение в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций. 

В пресс-релизе на сайте Минюста говорится, что фигуранты дела связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые находятся в Москве и «действуют под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российских вооруженных сил». После начала войны в Украине США ввели против этих компаний санкции. 

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