Для находящихся за рубежом россиян, которые не сообщат в посольство о своем втором гражданстве или ВНЖ, не предусмотрено никакого наказания. Об этом сообщили в МИД России. Там подчеркнули, что предоставление такой информации диппредставительству — это право гражданина, а не обязанность. А вот сокрытие иностранных документов при возвращении в Россию грозит уже уголовной ответственностью.

Накануне на официальном портале нормативных правовых актов был опубликован проект приказа министерства. В нем говорится, что российские граждане, проживающие за рубежом, должны в течении 60 дней сообщать в российские консульства о получении вида на жительство или гражданства другой страны.

Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения. Предполагается, что приказ вступит в силу с 26 октября 2023 года. В этот же день начнет действовать новая редакция закона «О гражданстве Российской Федерации».

Как пояснили в МИДе, в тексте закона отсутствуют упоминания о какой-либо ответственности для граждан, находящихся за пределами России, которые не сообщили о полученном иностранном гражданстве в установленный срок.

В то же время для граждан, находящихся в России, и не сообщивших властям в установленные сроки об имеющимся у них иностранном ВНЖ или гражданстве, предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до 400 часов.

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