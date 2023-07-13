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Замглавы Минцифры задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

19:23 • 13.07.2023

Заместителя главы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Следственный комитет.

При этом газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, уточняет, что Паршина задержали с поличным при передаче денег.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что Паршина задержали в одном из московских ресторанов при получении трех с половиной миллионов, но в какой валюте он не уточнил. По его словам, за взятку Паршин должен был оказать содействие в получении грантов от министерства.  

В Басманном суде Москвы сообщили, что туда уже поступило ходатайство следствия об аресте Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере. В Минцифры по этому поводу заявили, что «министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам».

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