Сотрудникам госкорпорации «Ростех» запретили пользоваться техникой Apple в служебных целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщил о введении аналогичного запрета в одной из структур «Ростеха» — компании «Швабе», которая занимается разработкой и производством оптико-электронных систем.

В начале июля в ФСБ заявили, что американские спецслужбы используют специальную программу-вирус для несанкционированного доступа к данным на устройствах Apple. По данным спецслужбы, заражению якобы подверглись несколько тысяч смартфонов этой марки. Некоторые из них принадлежали российским пользователям, которые использовали сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

В конце марта о том, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) России запрещено использовать смартфоны на базе операционных систем iOS и Android в служебных целях говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Тогда же «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что сотрудникам АП необходимо к началу апреля избавиться от телефонов марки Apple. «iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем»,— говорил тогда один из собеседников издания.

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