«Коса» нашла несколько жертв «отравления неизвестным веществом» в московском баре PIPL. Все они — девушки, которые потеряли сознание и очнулись в больницах после того, как выпивали в баре.

3 июня 25-летняя основательница рекламного агентства для стримеров Владлена с сестрой Амалией отдыхали в баре PIPL. Там девушки выпили бесплатные коктейли — их подают с 11 вечера и до полуночи. Позже они выпили еще два шота текилы с парнями — Сергеем и Егором. Они рассказали, что Егор якобы работает в PIPL, а Сергей — бывший сотрудник бара.

«Мы познакомились в курилке. Вместе вернулись в бар и выпили по рюмке текилы (позже она добавила, что парни сами принимали шоты у бармена и передавали их девушкам — “Коса”). Потом Сергей и Егор сказали, что им нужно отойти поговорить с директором бара — их знакомым», — рассказала Амалия.

Девушки вышли из бара около половины третьего ночи. Владлене стало плохо и она упала на землю. Ее сестра вызвала скорую помощь. «Коса» пишет, что Сергей убеждал ее этого не делать.

В итоге Владлену госпитализировали. 5 июня она проснулась в реанимации. Какое-то время она провела в состоянии сопора. Ей поставили диагноз «токсическое действие неуточненного вещества».

«Коса» нашла еще троих девушек, которые также попали в больницы после посещения бара PIPL. В их медицинских документах специалисты, с которыми пообщалось издание, нашли ряд нестыковок. Так, у некоторых из них написано про «отравление неизвестным веществом», у одной про «отравление галлюциногенами», а у еще одной пострадавшей, что при ней был найден пакет с «неизвестным веществом».

В таких случаях медики обязаны сообщать в полицию, а также проводить наркологические экспертизы и ставить пациента на учет, однако ни в одном из случаев этого так и не сделали.

Одна из жертв отравлений обращаться в полицию не стала, так как, по ее словам, «у бара есть крыша» и она опасается преследования и постановки на учет в наркодиспансере. Две другие пострадавшие говорят, что пробовали писать заявления по поводу отравлений, но полицейские их не приняли, заявив, что уже проверяли подобные случаи в этом баре и ничего не нашли.

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