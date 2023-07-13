Госдума во втором и третьем чтениях одобрила пакет законов об усилении контроля за «иноагентами». Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Там уточнили, что новые законы обяжут граждан, организации и органы публичной власти, не являющиеся «иноагентами», но взаимодействующие с ними, соблюдать предусмотренные законом об «иноагентах» ограничения.

Заниматься надзором за соблюдением законодательства об «иноагентах» будет министерство юстиции. Оно же будет выносить предупреждения гражданам, которые, не являясь «иноагентами» сами, помогают обходить наложенные законом ограничения тем, кому присвоен этот статус.

Согласно принятым законопроектам, за невыполнение вынесенного Минюстом предписания или предупреждения гражданам будет грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, Минюст сможет проводить плановые и внеплановые проверки в отношении «иноагентов» и людей, с которыми они взаимодействуют. Проверки будут проводиться в случае, если ведомство располагает информацией о нарушении «иноагентами» или взаимодействующими с ними гражданами соответствующего законодательства.

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