Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что во время мятежа наемники ЧВК Вагнера двигались в сторону ядерной базы.

«У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс», — сказал Песков.

Reuters 11 июля сообщил, что 24 июня во время мятежа ЧВК Вагнера часть наемников выдвинулась в направлении укрепленной базы российской армии, где хранится ядерное оружие. Агентство отмечает, что по открытым источникам смогло подтвердить, что наемники были примерно в 100 километрах от базы «Воронеж-45», где находятся склады с ядерным оружием, а затем их след оборвался.

В свою очередь, Буданов в интервью Reuters сообщил, что, по его данным, наемники Евгения Пригожина дошли гораздо дальше. Он отметил, что бойцы ЧВК Вагнера хотели получить «небольшие ядерные устройства советских времен».

«Потому что, если вы готовы сражаться до последнего человека, это один из объектов, который значительно повышает ставки», — сказал Буданов.

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