В детских садах Орска 36 детей отравились йогуртом 

В городе Орск Оренбургской области 11 июля у 36 воспитанников разных детских садов в возрасте от трех до шести лет появились симптомы отравления. Девять из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил местный губернатор Денис Паслер.

По предварительным данным, дети отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. «Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований»,— говорится в сообщении мэрии Орска в телеграме.

Там также отмечается, что местные власти решили изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность на время проверки. Образовательным организациям рекомендовали сменить поставщика.

Кроме того, на период аномальной жары им запретили использовать молочную продукцию без термообработки. Последние два дня температура воздуха в регионе достигала 40°C.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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