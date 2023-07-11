Воронежская и Ростовская области планируют объединиться с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в содружество «Донбасс». Об этом сообщил департамент экономического развития Воронежской области в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что президиум правительства Воронежской области уже одобрил проект соглашения об объединении промышленного, научного, образовательного, культурного и туристического потенциалов регионов.

В свою очередь, глава департамента Данил Кустов заявил, что целью объединения является «возрождение исторически сложившихся связей четырех соседних регионов, дальнейшее развитие сотрудничества между ними по широкому спектру направлений, а также ускорение процесса интеграции ДНР и ЛНР в экономическое, политическое и правовое пространство Российской Федерации».

По его словам, регионы будут взаимодействовать в торгово-экономической, инвестиционной, научной, культурной, спортивной, медицинской и других сферах деятельности.

Как сообщается, подписать документ о создании содружества «Донбасс» власти четырех регионов планируют в конце августа 2023 года — в ходе торжеств по случаю 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

Как отмечает «Коммерсантъ», в июне с предложением создать макрорегион «Донбасс» выступал ростовский губернатор Василий Голубев. При этом в 2011 году Ростовская область вместе с Луганской и Донецкой областями Украины уже создавали международную ассоциацию, еврорегион «Донбасс». В 2014 году в него вошла и Воронежская область. Однако позже ассоциация перестала существовать.

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