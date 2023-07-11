Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование убийства политика Бориса Немцова. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Судьи ЕСПЧ постановили, что российские силовики не расследовали все обстоятельства убийства Немцова — в частности, проигнорировали политические мотивы преступления и не вышли на его заказчиков.

«Суд считает, что следствие не рассмотрело важнейший аспект дела, то есть личность лиц, которые могли заказать и организовать преступление», — говорится в решении.

Ранее родственники Немцова неоднократно обращали внимание следствия «на явные признаки обширных семейных и профессиональных связей между обвиняемыми по делу и другими лицами, <﻿…﻿> включая высокопоставленных должностных лиц Чеченской Республики» и на «конфликт между Рамзаном Кадыровым и господином Немцовым, который, как сообщается, привел к угрозам убийством».

В итоге ЕСПЧ своим решением постановил, что российские власти нарушили статью 2 Конвенции о правах человека, которая гарантирует охрану законом права на жизнь. Кроме того, ЕСПЧ обязал власти России выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда дочери убитого Жанне Немцовой.

Российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Позже к различным тюремным срокам были приговорены пятеро организаторов и исполнителей преступления, но его заказчики так и не были установлены.

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