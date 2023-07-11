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В ЕСПЧ признали неэффективным расследование убийства политика Бориса Немцова

18:35 • 11.07.2023

Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование убийства политика Бориса Немцова. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Судьи ЕСПЧ постановили, что российские силовики не расследовали все обстоятельства убийства Немцова — в частности, проигнорировали политические мотивы преступления и не вышли на его заказчиков.

«Суд считает, что следствие не рассмотрело важнейший аспект дела, то есть личность лиц, которые могли заказать и организовать преступление», — говорится в решении. 

Ранее родственники Немцова неоднократно обращали внимание следствия «на явные признаки обширных семейных и профессиональных связей между обвиняемыми по делу и другими лицами, <﻿…﻿> включая высокопоставленных должностных лиц Чеченской Республики» и на «конфликт между Рамзаном Кадыровым и господином Немцовым, который, как сообщается, привел к угрозам убийством».

В итоге ЕСПЧ своим решением постановил, что российские власти нарушили статью 2 Конвенции о правах человека, которая гарантирует охрану законом права на жизнь. Кроме того, ЕСПЧ обязал власти России выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда дочери убитого Жанне Немцовой.

Российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Позже к различным тюремным срокам были приговорены пятеро организаторов и исполнителей преступления, но его заказчики так и не были установлены.

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