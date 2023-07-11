Турция согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился подержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом в твиттере сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции к НАТО в парламент и обеспечить его ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников сильнее и безопаснее», — написал он.

Турецкий парламент может одобрить заявку Швеции на осенней сессии, которая начнется 1 октября.

Президент США Джо Байден поддержал решение Эрдогана. «Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе», — говорится в его заявлении.

В то же время, как передает турецкое агентство Anadolu, Швеция обязалась поддержать вступление Турции в Евросоюз, а также либерализацию визового режима. Кроме того Стокгольм не будет поддерживать организации, которые Анкара считает террористическими.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В конце января 2023 года в Стокгольме гражданин Швеции и лидер ультраправой датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран возле здания посольства Турции. Турецкие власти тогда заявили, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.

В начале июня 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все требования Турции в рамках трехстороннего меморандума.

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