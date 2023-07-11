Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело против сотрудника полиции, который наблюдал за тем, как его коллега пытает задержанного электрошокером. Об этом сообщает «Команда против пыток».

По данным правозащитников, следователь Демина, которая занималась проверкой их заявления, не нашла в действиях полицейского Ильи Соколова состава преступления. По мнению Деминой, Соколова уже привлекли к дисциплинарной ответственности за бездействие и это «достаточное наказание».

«Мы просили провести проверку на предмет злоупотребления должностными полномочиями. В итоге следователь констатирует отсутствие совсем других составов преступления — халатности и превышения полномочий. Конечно, их там нет. Это решение мы точно будем обжаловать. Я убеждена, что такое молчаливое согласие — одно из условий, почему пытки в полиции стали нормой», — отметила юрист «Команды против пыток» Ирина Жиженкова.

События о которых идет речь произошли в октябре 2022 года в Нижнем Новгороде. Соколов наблюдал, как его коллега Александр Гутов наносит удары током задержанному Александру Шарфутову и не вмешался в происходящее. Свои действия он тогда объяснил тем, что никогда не читал закон «О полиции» и не знал, как действовать.

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