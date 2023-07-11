Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал поставки Киеву американских кассетных боеприпасов. Цитаты из его выступления опубликовало агентство РИА «Новости».

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные Силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что у российской армии тоже есть кассетные боеприпасы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Шойгу утверждает, что Россия не применяет их, «понимая какую угрозу несет это оружие для мирного населения».

За время военных действий независимые международные организации и журналисты зафиксировали несколько случаев применения Россией кассетных авиабомб. Так, в частности, в июне 2022 года правозащитная организация Amnesty International опубликовала расследование, в котором говорилось, что российская армия применяла кассетные бомбы во время обстрелов Харькова, в результате чего погибли сотни мирных жителей.

О том, что Россия применяет кассетные боеприпасы, также заявляли в ООН. «24 февраля кассетный боеприпас взорвался в Центральной городской больнице в Угледаре. Были и другие обстрелы кассетными боеприпасами в нескольких районах Харькова», — заявила 11 марта 2022 года пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

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