Президент Чехии Петр Павел убежден, что у Украины для достижения успехов на фронте есть время только до конца года. После этого, по его словам, окно возможностей «более или менее закроется». Об этом, как пишет New York Times, он заявил в ходе саммита НАТО в Вильнюсе.

«Все, что будет достигнуто к концу этого года, станет отправной точкой для переговоров», — сказал он.

При этом Павел напомнил, что в 2024 году в США и других западных странах запланированы выборы. В связи с чем, по его словам, «мы также увидим очередное снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия».

Петр Павел — в прошлом военный, который до прихода в политику был генералом НАТО. Его прогнозы относительно готовности Запада продолжать оказывать военную помощь Украине сильно отличаются от заявлений других лидеров стран НАТО, которые обещают поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Ранее он также призывал власти западных стран «пристально следить» за находящимися там российскими гражданами.

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