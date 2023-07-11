Франция передаст Украине крылатые ракеты большой дальности Scalp. Об этом, как передает французский телеканал BFMTV, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе.

Он отметил, что эти ракеты позволяют «наносить удары вглубь». В Кремле уже назвали это решение Парижа «ошибочным». «Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ракеты Scalp, о которых идет речь, это французская версия крылатых ракет британского производства Storm Shadow, которые Украина получает от Великобритании с мая 2023 года. Они запускаются с самолетов и способны поражать цели на расстоянии до 250 километров.

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