Бывший мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов напал на свою бывшую жену Надежду и сломал ей нос. Об этом агентству «Говорит Нижний» рассказал ее адвокат Никита Кубасов.

По его словам, утром 3 июля уборщица Булавинова позвонила Надежде и сказала, что он велел выбросить ее личные вещи из дома, в котором они раньше вместе жили.

«Надежда приехала, чтобы забрать свои вещи. Зашла в дом, там спал нетрезвый бывший муж. Когда она прошла, Булавинов проснулся. Начал говорить несвязанные между собой слова. После схватил бывшую супругу и начал избивать», — сказал Кубасов.

Он отметил, что прекратили избиение водитель и уборщица, которые оттащили Булавинова. Позже врачи диагностировали у Надежды перелом носа, ушибы и ссадины. Она написала заявление в полицию. По словам адвоката, его доверительница не претендует на компенсацию, а лишь хочет добиться справедливого наказания для своего бывшего мужа.

При этом Кубасов опасается, что Булавинов, чтобы избежать наказания, задействует свои «административные ресурсы». В свою очередь, телеграм-канал Baza пишет, что записи камер наблюдения, на которых должно было остаться избиение Надежды, уже удалены.

Сам Булавинов отказался комментировать обвинения со стороны бывшей супруги, сказав лишь, что «будет разбираться в ситуации».

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