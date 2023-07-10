В Москве закрыли дело о контрабанде медалей против двух иностранных студентов РУДН — гражданина Китая Ли Вэньхао и гражданки Вьетнама Ща Тхи Хоай Тхыонг. Они провели в СИЗО почти год, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, Ли Вэньхао во время учебы в России собирал значки, ордена и медали времен СССР и Второй мировой войны. Во время пандемии коронавируса он вернулся в Китай и попросил свою девушку Ща Тхи Хоай Тхыонг отправить его коллекцию посылкой.

В аэропорту Шереметьево таможенник просканировал груз и обнаружил там 56 металлических предметов, которые показались ему подозрительными. В итоге 24 января 2022 года на обоих иностранцев завели уголовное дело. Сначала задержали Ща Тхи Хоай Тхыонг, а когда Ли Вэньхао прилетел в Москву, то задержали и его. Обоих отправили в СИЗО.

Изначально иностранцев обвиняли в контрабанде культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору. Однако позже следствие установило, что содержимое посылки не представляет особой культурной ценности и стоит около 40 тысяч рублей.

Ранее «Московский комсомолец» писал, что за время, проведенное в СИЗО, Ща Тхи Хоай Тхыонг сильно похудела и весила всего 33 килограмма.

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