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Telegram изменил политику конфиденциальности. Теперь рекламодатели могут выбрать таргетинг по стране пользователя

18:19 • 10.07.2023

Telegram изменил политику конфиденциальности и предоставил рекламодателям возможность выбрать таргетинг по конкретной стране или региону с помощью IP-адресов пользователей. На это обратил внимание «Код Дурова».  

В политике конфиденциальности Telegram на русском языке говорится, что изменения были внесены 8 июля «в целях соблюдения территориальных ограничений при отображении рекламных объявлений в странах с большим количеством русскоязычных каналов». 

Как пишет «Код Дурова», теперь рекламодатели могут выбрать таргетинг по конкретной стране и региону, чтобы избежать показа неактуальных объявлений в странах, где говорят на одном и том же языке. Раньше они могли выбрать только язык целевых каналов.  

«Для рекламодателей предусмотрена возможность отображения объявлений в зависимости от приблизительно определенных страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя (никакие другие геолокационные данные для этих целей не используются)», — сказал источник издания, близкий к руководству Telegram. Он добавил, что эти изменения были необходимы «на фоне событий, происходящих в Восточной Европе».  

Ранее основатель соцсети Павел Дуров говорил, что данные пользователей не будут использоваться для таргетирования рекламы. 

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