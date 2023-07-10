Тушинский районный суд Москвы оштрафовал двух посетителей концерта Дианы Арбениной по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Суд постановил, что 8 июля во время концерта Арбениной и «Ночных снайперов» на стадионе «Открытие банк Арена» в Москве двое мужчин — А. Серебрянский и Е. Шведов (их полные имена не называются) — «скандировали националистические украинские лозунги».

9 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что во время исполнения песни «Ты дарила мне розы» Арбенина спустилась со сцены к фанатам, чтобы принять от них цветы. В это время один из мужчин подарил ей лилии и произнес фразу «Слава Украине!». Этот момент попал на видео, которое опубликовали «Осторожно, новости». На ролике видно, как Арбенина отвечает: «Ты решил провокации устраивать? Зачем?». На выходе со стадиона подарившего цветы задержали сотрудники Центра «Э», пишет телеграм-канал.

Канал Shot пишет, что оштрафованных мужчин зовут Евгений Шведов и Антон Серебрянский. Шведов якобы прокричал «Слава Украине!», а Серебрянский его поддержал, пишет канал.

Весной 2022 года Арбенина исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню «Не молчи». Год спустя активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить исполнительницу по статье о «дискредитации» армии. Концерты Дианы Арбениной отменили в нескольких российских городах, включая Улан-Удэ, Ульяновск, Пятигорск, Казань и Чебоксары.

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