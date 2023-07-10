Алексею Навальному в камере ШИЗО 100 дней подряд включают послание Путина Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года. Об этом политик рассказал в своих соцсетях.

По словам Навального, он попросил администрацию колонии «ставить разного Путина», на что ему ответили, что это «ежегодное послание от 23-го года, значит, его надо слушать весь 23-й год. Выйдет следующее обращение — будем слушать его». После этого оппозиционер в суде пытался добиться объяснений, на каком основании ему каждый день включают речь Путина в его личное время.

— Нормативное регулирование?

— У нас есть инструкция по воспитательной работе.

— То есть слова Путина — воспитание?

— Нет.

— Тогда на каком основании включаете?

— Инструкция по воспитательной работе.

— То есть всё-таки Путин — это воспитание?

«И реально раз десять по кругу так», — написал политик.

Алексея Навального, который содержится в ИК-6 в Мелехово во Владимирской области, постоянно водворяют в ШИЗО. Как писала «Медиазона», по состоянию на 2 июня политик провел в штрафном изоляторе почти 180 дней.

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