«Яндекс.Музыка» будет искать чувствительный контент с помощью искусственного интеллекта

«Яндекс.Музыка» и Ассоциация музыкальной индустрии разработали систему для работы с опасным и неприятным контентом, говорится в пресс-релизе «Яндекса».

В сообщении сказано, что информация, размещенная на платформе, будет проверяться в два этапа: сначала при помощи технологий машинного обучения, а потом вручную. Таким образом «Яндекс.Музыка» собирается определять контент для взрослых и маркировать его соответствующим значком. Также система будет работать на выявление контента на чувствительные темы, который может вызывать у слушателей дискомфорт. Его также могут пометить специальным возрастным маркером, исключить из рекомендаций или удалить с платформы. При этом конкретных критериев такого контента «Яндекс» не приводит.

Правообладатели, чьи публикации будут признаны нарушающими правила, смогут либо оспорить это решение, либо изменить контент и загрузить его заново. По словам руководительницы «Яндекс.Музыки» Александры Сагалович, сервис станет первым, кто протестирует эти рекомендации. Она добавила, что это поможет найти баланс между «свободой творчества» и «комфортом» и «безопасностью» пользователей.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал эту новость «безусловно позитивным сигналом». «Хочется верить, что гибридная модерация позволит впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические "стишки". Подписчики, если они столкнулись с такими выходками, могут присылать их мне — вместе мы искореним это», — написал он.

Ранее Хинштейн требовал законодательно обязать стриминговые сервисы «модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон», пригрозив площадкам крупными штрафами.

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