В Москве на Рублевском шоссе неизвестный напал на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты Московской области (АП МО).

Там уточнили, что нападавший облил Пономареву зеленкой, когда та стояла на остановке общественного транспорта. В результате она получила телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз.

Сама Пономарева уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. «Ранее ей поступали многочисленные угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом», — сообщили в АП МО.

Там подчеркнули, что обратятся к руководству следственных органов и потребуют тщательного расследования произошедшего.

Как сообщили газете «Адвокатская улица» в адвокатской коллегии «Цуканов, Пономарева и партнеры», это уже не первое нападение на Пономареву.

«До этого на нее было совершено еще несколько нападений, она находилась под госзащитой», — подтвердили в комиссии по защите прав адвокатов АП МО.

Так, в частности, автомобиль Пономаревой ранее облили несмываемой краской. После угроз и происшествия с автомобилем она обращалась в полицию, но «результатов это не дало, виновные установлены не были».

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