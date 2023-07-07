В лагере под Осиповичами в Беларуси нет наемников ЧВК Вагнера, сказал изданию «Белта» помощник министра обороны республики Леонид Касинский. По его словам, лагерь под Осиповичами развертывался для тренировки военнослужащих и представителей администрации при развертывании системы территориальной обороны.

26 июня издание «Верстка» сообщило о строительстве под Осиповичами лагеря для наемников Пригожина. В тот же день белорусский проект «Беларускi Гаюн» опроверг эту информацию.

7 июля белорусские власти пригласили в лагерь под Осиповичами западных журналистов. Леонид Касинский сообщил корреспонденту CNN Мэтью Чансу, что между этим лагерем и ЧВК Вагнера нет «абсолютно никакой связи». «Президент сказал, что если Евгений Пригожин примет решение вместе со своими командирами приехать в Беларусь для обустройства, то этот лагерь в числе других мест может быть им предложен», — добавил он.

6 июля Александр Лукашенко сообщил, что Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге, а его наемники — в своих лагерях. Где находятся эти лагеря, Лукашенко не уточнил. Он добавил, что вопрос передислокации и размещения наемников в Беларуси пока не решен.

Вечером 24 июня, когда «марш справедливости» ЧВК Вагнера закончился, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина будет прекращено, и что он сможет уехать в Беларусь. К таким договоренностям Пригожин и Лукашенко якобы пришли в ходе переговоров.

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