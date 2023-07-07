После нападения на адвоката Елену Пономареву в Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК). Об этом Пономарева рассказала ТАСС.

В разговоре с агентством она связала произошедшее с расследованием дела о наркоторговле, по которому ее в 2021 году допрашивали в качестве свидетеля. По словам Пономаревой, обвиняемые получили большие сроки, а нападение на нее могло быть местью за то, что она не подтвердила их версию событий в суде.

На Елену Пономареву напали накануне, когда она находилась на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе в Москве. Неизвестные облили ее зеленкой, в результате чего у нее пострадала сетчатка глаза. В пресс-службе Адвокатской палаты Московской области добавили, что незадолго до этого Пономарева получала угрозы. Ей присылали фотографии ее родных, ее имущества и собаки. В АП отметили, что это говорит о слежке за адвокатом.

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