Американской компании Meta грозит судебный иск из-за запуска приложения Threads, которое должно стать конкурентом Twitter. Об этом сообщил портал Semafor.

Meta запустила текстовый сервис сообщений Threads в ночь на 6 июля. Приложение доступно в магазинах Apple и Google более чем в 100 странах. За сутки Threads вышло на первое место по скачиваниям в App Store в России и США.

Спустя несколько часов после запуска приложения юрист Twitter Алекс Спиро отправил Meta письмо, в котором обвинил компанию в переманивании десятков бывших сотрудников. По его словам, они «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации». Спиро утверждает, что именно эти сотрудники разрабатывали приложение Threads, при этом они пользовались интеллектуальной собственностью Twitter.

Теперь компания Илона Маска намерена добиваться судебного запрета на использование этих данных для соцсети Марка Цукерберга.

Директор по связям с общественностью Meta Энди Стоун, заявил Semafor, что обвинения Twitter беспочвенны. «Ни один из инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter — это просто неважно», — сказал он.

При этом Илон Маск написал, что «конкуренция — это хорошо, мошенничество — нет».

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